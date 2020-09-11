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Претендент на пост мэра Киева Гусовский: Мы никогда не настроим достаточно мостов, если утром половина левого берега едет на правый работать

Подавляющее большинство крупных городов мира сейчас живет идеей локального проживания, когда в 15 минутах от места проживания есть возможность прийти на работу, отвести ребенка в детсад и купить еду, заявил претендент на должность мэра столицы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

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Сергей Гусовский: Пусть люди в выходные едут на правый берег: в музей, на отдых
Сергей Гусовский: Пусть люди в выходные едут на правый берег: в музей, на отдых
Фото: delo.ua

Киев нужно строить и развивать с учетом потребностей людей и современных тенденций, иначе он не будет комфортным для проживания, заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1" претендент на должность мэра столицы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

"Мы никогда не найдем достаточно денег, чтобы настроить достаточно мостов, если утром половина левого берега едет на правый работать. Это вопрос стратегии города. Пусть люди в выходные едут на правый берег: в музей, на отдых. Мир живет совсем другими мыслями и технологиями. Подавляющее большинство крупных городов сейчас живет идеей локального проживания в крупных городах. Пытаясь сделать так, чтобы человек в повседневной жизни в 15 минутах от места проживания имел возможность прийти на работу, отвести ребенка в детсад, купить себе еду", – отметил он.

Политик убежден, что Киеву нужен новый генплан, так как действующий разработан еще в 80-х годах.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Депутата Киевсовета и предпринимателя-ресторатора Сергея Гусовского выдвинула в мэры Киева партия "За майбутнє" на съезде  27 августа, писал "Укринформ".

Теги: Киев, Киевсовет, технологии, местные выборы, Сергей Гусовский
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