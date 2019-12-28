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Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в нападении на журналистов "Шарий.net"

Жителя Киевской области, подозреваемого в нападении на представителей "Шарий.net" во время суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отправили под ночной домашний арест.

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Инцидент произошел возле Киевского апелляционного суда
Инцидент произошел возле Киевского апелляционного суда
Фото: Київський апеляційний суд / Facebook

28 декабря подозреваемому в нападении на журналистов "Шарий.net" у здания Киевского апелляционного суда избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом проинформировала в Facebook полиция Киева.

"Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант будет находится под ночным домашним арестом", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/2645737392148682

24 декабря в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария. Они также пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. В своем Telegram Шарий сообщил, что журналистов "Шарий.net" облили мочой. По его словам, Кучер написал заявление в полицию.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов. С заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое сотрудников СМИ.

Об установлении личности напавшего на журналистов "Шарий.net" полиция Киева сообщала 26 декабря.

29-летнему жителю Киевской области объявили подозрение 27 декабря.

Теги: Киев, полиция, нападение, угрозы, хулиганство, журналисты, домашний арест, суд
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