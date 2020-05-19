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Суд открыл производство по иску люстрированного прокурора Киева Юлдашева

Бывший прокурор Киева Сергей Юлдашев требует восстановить его в должности и возместить ему средний заработок за время вынужденного прогула, начиная с 24 апреля и до момента фактического восстановления на работе.

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Юлдашев по результатам люстрационной проверки был уволен в марте 2015 года
Юлдашев по результатам люстрационной проверки был уволен в марте 2015 года
Фото: Прокуратура міста Києва / Facebook

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу бывшего прокурора Киева Сергея Юлдашева. Об этом говорится на сайте ОАСК.

В конце марта Сергей Юлдашев обратился с иском в Окружной админсуд Киева, чтобы отменить действие приказа генпрокурора, которым было отменено его восстановление в должности прокурора Киева.

Также он просил суд взыскать со столичной прокуратуры в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула, начиная с 24 апреля и до момента фактического восстановления на работе.

Суд принял решение рассмотреть дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся материалам.

Юлдашев по результатам люстрационной проверки был уволен в марте 2015 года. Он подпадал под люстрацию, потому что в 2013–2014 годах был заместителем прокурора Луганской области. На должность прокурора Киева Юлдашев был назначен в июне 2014 года.

Днепропетровский окружной админсуд решением от 25 февраля 2020-го восстановил Юлдашева в должности. 10 марта он приступил к исполнению обязанностей, сообщали в пресс-службе прокуратуры в Facebook.

24 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников по состоянию на 27 марта – 894 фамилии.

Теги: Киев, прокуратура, Сергей Юлдашев, Окружной админсуд Киева
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