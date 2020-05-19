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КИЕВ

58% умерших от COVID-19 киевлян были старше 65 лет – Кличко

Самому старшему киевлянину, умершему от COVID-19, было 87 лет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За последние сутки в Киеве подтвердили 38 новых случаев заболевания COVID-19
За последние сутки в Киеве подтвердили 38 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: depositphotos.com

Из общего количества умерших от COVID-19 жителей Киева 58% были в возрасте старше 65–70 лет. Об этом 19 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"В стационарах столичных больниц от COVID-19 умерло в целом 52 человека. Самому старшему из пациентов было 87 лет, самой молодой, которая не смогла преодолеть коронавирус, – 25 лет. Женщина имела тяжелые сопутствующие патологии", – рассказал Кличко.

Он отметил, что 58% лиц, умерших от коронавируса, были людьми старше 65–70 лет, 25% – в возрасте 50–64 года, 15% – от 30 до 49 лет и 2% – в возрасте 18–29 лет.

По словам мэра, большинство умерших имели хронические заболевания, чаще всего сахарный диабет, гипертонию и ожирение.

За последние сутки в Киеве подтвердили 38 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в столице подтвердили 2359 случаев заболевания, 52 из них – летальные.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.

Теги: Киев, Виталий Кличко, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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