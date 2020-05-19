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Чернышов заявил, что мартовские доплаты медикам, работающим с COVID-19, не выплатили в трех областях Украины

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что в некоторых регионах медработникам, которые борются с коронавирусом, уже начисляют 300-процентные надбавки за апрель.

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В каких именно областях Украины медики не получили надбавки за март, не уточняется
В каких именно областях Украины медики не получили надбавки за март, не уточняется
Фото: depositphotos.com

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса заявил, что 300-процентные доплаты за март медикам, работающим с COVID-19, выплатили почти во всех областях страны. Об этом 19 мая сообщает сайт Офиса президента.

По словам Чернышова, на данный момент только в трех регионах не выплачены мартовские надбавки медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

О каких именно областях идет речь, не уточняется. Однако Чернышов заверил, что этот вопрос они решат в ближайшие дни. При этом некоторые регионы, по его утверждению, уже начали выплаты надбавок за апрель.

Также министр отметил, что до конца недели Кабинет Министров ожидает значительное увеличение количества заключенных сделок с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат.

18 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что на 100% мартовские надбавки медработникам выплатили 14 областей Украины.

Министр говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн. Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза "за фактически отработанное время". В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек548 из них умерли, а 5632 вылечились.

Теги: Украина, Кабинет Министров, зарплата, медики, Максим Степанов, Алексей Чернышов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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