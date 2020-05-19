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Кличко рассказал, планируется ли повышение цен на проезд в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если частные перевозчики в Киеве необоснованно будут повышать тарифы, то он обратится в Антимонопольный комитет для урегулирования этого вопроса.

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Кличко заявил, что власти Киева хотят постепенно вытеснить маршрутки коммунальным транспортом
Кличко заявил, что власти Киева хотят постепенно вытеснить маршрутки коммунальным транспортом
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

Киевская власть не планирует повышать цены на проезд в коммунальном общественном транспорте. Об этом 19 мая во время онлайн-пресс-конференции заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно, "с потолка" формировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет. Мы делаем все, чтобы постепенно вытеснить маршрутки современным комфортным коммунальным транспортом", – отметил он.

Кличко напомнил, что перед тем как повысить стоимость проезда, частные перевозчики должны минимум за семь рабочих дней предупредить о своих намерениях и предоставить все документы, обосновывающие любое повышение.

"Обязательно повышение стоимости должны проверить контролирующие органы. В частности – Антимонопольный комитет. Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы до сегодняшнего дня не было", – добавил столичный мэр.

19 мая Кличко сообщил, что власти Киева готовятся возобновить после 22 мая работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятиязакрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, эпидемия, карантин, общественный транспорт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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