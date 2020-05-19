Не более чем полсалона пассажиров и обязательные маски. Кличко рассказал о запуске общественного транспорта в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после запуска общественного транспорта в столице водители, кондукторы и пассажиры все еще будут обязаны носить маски и перчатки.

Власти Киева готовятся возобновить после 22 мая работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 19 мая во время онлайн-пресс-конференции.

"Напомню, что город готовится к восстановлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, что должно произойти после 22 мая. И мы постепенно увеличиваем количество маршрутов и транспорта на них. Сегодня начали работать еще три маршрута: от станции метро "Святошин" до жилого массива Западный (село Чайки), с улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар и с Бортничей – до метро "Харьковская". И в последующие дни мы будем наращивать количество маршрутов", – отметил мэр столицы.

Он добавил, что и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан.

"Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям – муниципальная охрана", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра Киева, водители и кондукторы должны будут носить маски или респираторы и перчатки.

"В масках должны быть и пассажиры. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Лица с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе. Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован, "Киевпастранс", к примеру, делает это три раза в сутки", – добавил Кличко.

За последние сутки в Киеве подтвердили 38 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в столице подтвердили 2359 случаев заболевания, 52 из них – летальные.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу.