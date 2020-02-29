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В Украине вернули должность киевскому прокурору, которого люстрировали в 2015 году

Сергей Юлдашев, которого в 2015 году уволили с должности прокурора Киева по закону "Об очищении власти", был восстановлен на должности решением Днепропетровского окружного админсуда.

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Суд постановил выплатить Юлдашеву 37 тыс. грн компенсации
Суд постановил выплатить Юлдашеву 37 тыс. грн компенсации
Фото: Алёна Яхно / Facebook

Днепропетровский окружной админсуд решением от 25 февраля восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году по закону об очищении власти. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Суд признал противоправным и отменил приказ генерального прокурора Украины от 23 марта 2015 года об увольнении прокурора города Киева.

Кроме того, суд постановил взыскать с прокуратуры города Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула за период с 24 марта 2015 года по 25 февраля 2020 года в размере 37 тыс. грн.

Также суд обязал Офис генерального прокурора проинформировать Министерство юстиции Украины об отзыве сведений о применении к прокурору Киева запрета, предусмотренного ч. 3 ст. 1 закона Украины "Об очищении власти".

В марте 2015 года был уволен прокурор Киева Сергей Юлдашев по результатам люстрационной проверки. Он подпадал под люстрацию, потому что в 2013–2014 годах был заместителем прокурора Луганской области. На должность прокурора Киева Юлдашев был назначен в июне 2014 года.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников по состоянию на 29 февраля – 894 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию пяти украинских чиновников нарушающей права человека. Он установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации.

В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Януковича.

16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

Теги: Киев, люстрация, Сергей Юлдашев, Офис генпрокурора
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