В Украине вернули должность киевскому прокурору, которого люстрировали в 2015 году

Сергей Юлдашев, которого в 2015 году уволили с должности прокурора Киева по закону "Об очищении власти", был восстановлен на должности решением Днепропетровского окружного админсуда.

Днепропетровский окружной админсуд решением от 25 февраля восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году по закону об очищении власти. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Суд признал противоправным и отменил приказ генерального прокурора Украины от 23 марта 2015 года об увольнении прокурора города Киева.

Кроме того, суд постановил взыскать с прокуратуры города Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула за период с 24 марта 2015 года по 25 февраля 2020 года в размере 37 тыс. грн.

Также суд обязал Офис генерального прокурора проинформировать Министерство юстиции Украины об отзыве сведений о применении к прокурору Киева запрета, предусмотренного ч. 3 ст. 1 закона Украины "Об очищении власти".

В марте 2015 года был уволен прокурор Киева Сергей Юлдашев по результатам люстрационной проверки. Он подпадал под люстрацию, потому что в 2013–2014 годах был заместителем прокурора Луганской области. На должность прокурора Киева Юлдашев был назначен в июне 2014 года.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников по состоянию на 29 февраля – 894 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса.

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию пяти украинских чиновников нарушающей права человека. Он установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации.