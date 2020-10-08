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У Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "Тарелку" на Лыбедской

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Виталий Кличко, направил Минкульту приказ о внесении дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

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Здание открыли в 1978 году как кинолекционный зал
Здание открыли в 1978 году как кинолекционный зал
Фото: bzh.life

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича, 180 – "Тарелку" возле станции метро Лыбедская – в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия и направил приказ об этом Министерству культуры и информационной политики Украины. Об этом пишет 8 октября сайт КГГА.

"Следующий шаг – предоставление Минкультом "Тарелке" статуса памятника и внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины", – сказано в сообщении.

В департаменте считают, что это должно произойти как можно быстрее, так как здание института является одним из ярких примеров советского модернизма авторства архитектора Флориана Юрьева.

Среди его работ также герб Киева 1966–1995 годов, вестибюль метро "Крещатик", проект микрорайона "Нивки-3". "Тарелка" проектировалась как светомузыкальный театр с акустическим залом, но в итоге ее открыли в 1978 году как кинолекционный зал.

Теги: Киев, Виталий Кличко, памятник, КГГА, архитектура
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