"Укравтодор" предложил взять на баланс Подольско-Воскресенский мост в Киеве, чтобы достроить его

Руководитель агентства "Укравтодор" Александр Кубраков сказал, что если киевские власти захотят быстрее достроить Подольско-Воскресенский мост, агентство готово взять его на баланс, скорректировать проект и приступить к работе.

На строительство Подольско-Воскресенского моста в 2021 году предусмотрено почти 717 млн грн Фото: cfts.org.ua

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" предложило Киевской городской администрации передать ему на баланс Подольско-Воскресенский мост для его достройки. Об этом говорится на странице агентства в Facebook 24 февраля.

"Укравтодор" готов взять на баланс весь ансамбль, включая съезды и развязки, провести корректировку проекта, экспертизу и начать работы", – говорится в сообщении.

Недостаточное количество мостов через реку Днепр в Киеве в "Укравтодоре" назвали "проблемой национального масштаба", поскольку проезд транзитного транспорта через столицу затруднен. Это приводит к скоплению в городе грузовиков и пробкам.

"Мы понимаем, насколько это сложная инженерная конструкция с двумя ярусами и 11 искусственными сооружениями. Управление таким гигантским проектом является для муниципалитета чрезмерно тяжелым. "Укравтодор", в свою очередь, уже имеет успешный опыт строительства мостовых ансамблей по всей стране", – заявили в агентстве.

Также в сообщении отмечается, что "Укравтодор" получает средства под государственные гарантии, что обеспечит стабильное финансирование строительства.

"Если для КГГА Подольско-Воскресенский переход является уникальным сложным объектом, то для "Укравтодора" это станет одним из подобных мостов, которые ремонтируются и строятся по Национальной программе восстановления мостов. Алгоритм работы с подобным конструкциями является наработанным. Есть в соответствии квалифицированная команда, которая руководит десятками таких проектов [...] Если будет политическая воля города быстрее достроить мост – мы его берем на баланс, корректируем проект, проводим экспертизу и приступаем к работе. Самое важное то, что чем дольше строится Подольско-Воскресенский мост, тем он будет дороже", – добавил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. На верхнем ярусе планируется 6 полос для движения автотранспорта – по три каждую сторону, на нижнем – линия метро на Троещину. Строительство моста начали в 1993 году (фактически с 2003-го) и многократно останавливали из-за отсутствия финансирования, отметило агентство LIGA.net.

В октябре прошлого года мэр Киева Виталий Кличко говорил, что на мостовом переходе смонтировали наружное освещение и декоративную подсветку. На мосту также устанавливали металлические конструкции для съездов.

По информации "Интерфакс-Украина", на строительство Подольско-Воскресенского моста в 2021 году предусмотрено 716,8 млн грн из спецфонда бюджета Киева, причем лишь 156 млн грн – это средства местного бюджета, а 560 млн грн – субвенция. На январь 2021 проект выполнен на 82% (общая смета – 11,3 млрд грн). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.