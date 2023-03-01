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КИЕВ

В КГГА рассказали, на что пойдет киевский бюджет в этом году

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В этом году в Киеве будут "ремонтировать то, что разбомблено" это касается коммунальных сетей и жилого сектора
В этом году в Киеве будут "ремонтировать то, что разбомблено" – это касается коммунальных сетей и жилого сектора
Фото: EPA

В бюджете Киева в этом году больше средств, чем раньше, предназначено на жилищно-коммунальное хозяйство и ремонты и меньше – на проекты развития. Об этом рассказал первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью "Укринформу", опубликованном 28 февраля.

По словам Поворозника, бюджет Киева на 2023 год "особенно не отличается от предыдущих лет".

"Единственное – что сейчас меньше средств выделяется на проекты развития. Основа – это образование, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Это все статьи расходов, которые больше всего финансировались и в мирное время. Сейчас особо ничего не изменилось – учителям нужно платить зарплаты, школы нужно содержать в должном состоянии", – сказал зампредседателя КГГА. 

Он отметил, что, возможно, увеличились расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, "потому что нужно ремонтировать то, что разрушено, разбомблено".

"Это касается и электричества, воды и теплоснабжения. Также увеличена статья расходов по ремонту жилого сектора. Это то, что нужно ремонтировать после авиаударов, после обстрелов города", – пояснил Поворозник. 

Он добавил, что в прошлом году в столице были восстановлены 11 многоквартирных и частных домов, пострадавших от обстрелов россиянами. Еще в нескольких планируют закончить ремонты в первом полугодии этого года. Вопрос с домом на Жилянской до сих пор решают, "по предварительному осмотру", он не подлежит восстановлению, сказал Поворозник.

Контекст:

По данным КГГА, за год полномасштабной войны в Киеве повреждены более 700 зданий, в том числе 417 многоэтажных и 109 частных домов, 93 учебных заведения. Погибли в столице из-за российской агрессии более 160 гражданских, в том числе пять детей.

Теги: Киев, КГГА, бюджет, электричество, война России против Украины, разрушения, Николай Поворозник, восстановление
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