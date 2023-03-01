В КГГА рассказали, на что пойдет киевский бюджет в этом году

В этом году в Киеве будут "ремонтировать то, что разбомблено" – это касается коммунальных сетей и жилого сектора Фото: EPA

По словам Поворозника, бюджет Киева на 2023 год "особенно не отличается от предыдущих лет".

"Единственное – что сейчас меньше средств выделяется на проекты развития. Основа – это образование, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Это все статьи расходов, которые больше всего финансировались и в мирное время. Сейчас особо ничего не изменилось – учителям нужно платить зарплаты, школы нужно содержать в должном состоянии", – сказал зампредседателя КГГА.

Он отметил, что, возможно, увеличились расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, "потому что нужно ремонтировать то, что разрушено, разбомблено".

"Это касается и электричества, воды и теплоснабжения. Также увеличена статья расходов по ремонту жилого сектора. Это то, что нужно ремонтировать после авиаударов, после обстрелов города", – пояснил Поворозник.

Он добавил, что в прошлом году в столице были восстановлены 11 многоквартирных и частных домов, пострадавших от обстрелов россиянами. Еще в нескольких планируют закончить ремонты в первом полугодии этого года. Вопрос с домом на Жилянской до сих пор решают, "по предварительному осмотру", он не подлежит восстановлению, сказал Поворозник.