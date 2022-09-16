В Киеве предлагают ввести единый порядок проведения городских конкурсов проектов

По словам директора департамента Романа Лелюка, сегодня у Киева нет обобщенной информации и единого подхода к проведению городских конкурсов проектов.

"Принятие решений по победителям не всегда прозрачно, а участия общественности в процессе отбора недостаточно. Чтобы исправить это, мы предлагаем ввести систему двухуровневого голосования, где учитываются голоса киевлян и членов комиссии. А подход "единого окна" позволит избежать бумажных проволочек – неправительственные организации быстро и легко смогут участвовать в городских конкурсах и использовать другие возможности веб-портала... На этой же платформе будет проходить электронное голосование", – заявил он.

Также департамент предлагает утвердить единые правила отбора и проведения конкурсов, отдельные темы для каждого конкурса, а также установить предельные суммы и определить календарные сроки проведения. Планируется, что победители конкурса будут отчитываться онлайн, а мониторить реализацию проектов можно будет в режиме реального времени.