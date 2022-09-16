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В Киеве предлагают ввести единый порядок проведения городских конкурсов проектов

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Департамент предлагает утвердить единые правила отбора и проведения конкурсов
Департамент предлагает утвердить единые правила отбора и проведения конкурсов
Фото: КГГА

Департамент общественных коммуникаций КГГА предложил 16 сентября утвердить единый порядок проведения конкурсов проектов, разработанных институтами гражданского общества, за счет средств городского бюджета. Об этом сообщается на сайте КГГА.

По словам директора департамента Романа Лелюка, сегодня у Киева нет обобщенной информации и единого подхода к проведению городских конкурсов проектов.

"Принятие решений по победителям не всегда прозрачно, а участия общественности в процессе отбора недостаточно. Чтобы исправить это, мы предлагаем ввести систему двухуровневого голосования, где учитываются голоса киевлян и членов комиссии. А подход "единого окна" позволит избежать бумажных проволочек – неправительственные организации быстро и легко смогут участвовать в городских конкурсах и использовать другие возможности веб-портала... На этой же платформе будет проходить электронное голосование", – заявил он.

Также департамент предлагает утвердить единые правила отбора и проведения конкурсов, отдельные темы для каждого конкурса, а также установить предельные суммы и определить календарные сроки проведения. Планируется, что победители конкурса будут отчитываться онлайн, а мониторить реализацию проектов можно будет в режиме реального времени.

Теги: Киев, КГГА, бюджет, конкурс, голосование
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