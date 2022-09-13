Кличко рассказал, когда завершится восстановление двух многоэтажек в Киеве, пострадавших в первые недели войны

В начале лета началось восстановление дома по улице Чернобыльской в Святошинском районе. Это 16-этажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате попадания российской ракеты 15 марта. В доме 126 квартир: 64 жилища выгорели полностью, 62 пострадали частично.

Экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены и дом можно восстановить. По словам Кличко, на объекте усилили железобетонные конструкции, восстановили вход в дом, проложили новые внутренние электрические и сантехнические сети, привели в порядок квартиры и места общего пользования. На фасаде выполняют герметизацию швов и утепление минеральной ватой, установили 80% окон. Дом утеплят и восстановят по всем современным стандартам. А также будет осуществлен социальный ремонт в квартирах.

Относительно 27-этажного дома на проспекте Лобановского, в который российская ракета попала на третий день полномасштабной войны, – там работы завершат весной следующего года. В доме 126 квартир, пострадали 16 помещений. На сегодняшний день на объекте демонтировали кровлю, часть монолитного железобетонного каркаса, возобновили работу двух пассажирских лифтов. В настоящее время продолжаются уникальные работы по устройству монолитного железобетонного каркаса дома.

Мэр Киева напомнил, что летом город начал восстановительные работы в 11 жилых домах, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате обстрелов российскими оккупантами. Больше всего повреждений получили отдельные дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

Всего же в столице ракетными обстрелами повреждено более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов. Они получили повреждения различной степени.

Согласно критериям правительства и утвержденной программе работ, в Киеве в первую очередь восстановят 360 объектов. Среди них: 52 учебных заведения, 15 объектов здравоохранения, пять учреждений социальной защиты, 89 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 12 учреждений культуры, 196 жилых домов и одно административное здание.

На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 млн грн. Еще 200 млн грн выделило правительство.