ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Кличко рассказал, когда завершится восстановление двух многоэтажек в Киеве, пострадавших в первые недели войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве продолжается восстановление поврежденных оккупантами домов
В Киеве продолжается восстановление поврежденных оккупантами домов
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве продолжается восстановление поврежденных в результате российских обстрелов домов, в том числе 16- и 27-этажных. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, его цитирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В начале лета началось восстановление дома по улице Чернобыльской в Святошинском районе. Это 16-этажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате попадания российской ракеты 15 марта. В доме 126 квартир: 64 жилища выгорели полностью, 62 пострадали частично.

Экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены и дом можно восстановить. По словам Кличко, на объекте усилили железобетонные конструкции, восстановили вход в дом, проложили новые внутренние электрические и сантехнические сети, привели в порядок квартиры и места общего пользования. На фасаде выполняют герметизацию швов и утепление минеральной ватой, установили 80% окон. Дом утеплят и восстановят по всем современным стандартам. А также будет осуществлен социальный ремонт в квартирах.

Относительно 27-этажного дома на проспекте Лобановского, в который российская ракета попала на третий день полномасштабной войны, – там работы завершат весной следующего года. В доме 126 квартир, пострадали 16 помещений. На сегодняшний день на объекте демонтировали кровлю, часть монолитного железобетонного каркаса, возобновили работу двух пассажирских лифтов. В настоящее время продолжаются уникальные работы по устройству монолитного железобетонного каркаса дома.

Мэр Киева напомнил, что летом город начал восстановительные работы в 11 жилых домах, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате обстрелов российскими оккупантами. Больше всего повреждений получили отдельные дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

Всего же в столице ракетными обстрелами повреждено более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов. Они получили повреждения различной степени.

Согласно критериям правительства и утвержденной программе работ, в Киеве в первую очередь восстановят 360 объектов. Среди них: 52 учебных заведения, 15 объектов здравоохранения, пять учреждений социальной защиты, 89 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 12 учреждений культуры, 196 жилых домов и одно административное здание.

На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 млн грн. Еще 200 млн грн выделило правительство.

Контекст:

В первые недели полномасштабного вторжения РФ Киев и область регулярно подвергались российским обстрелам. Войска РФ пытались взять Киев, но не преуспели, а в начале апреля и Киевскую область полностью освободили от захватчиков.

В последние месяцы столицу практически не обстреливают, сейчас атаки оккупантов происходят преимущественно на востоке и юге страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, война, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (318214)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (158125)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (72459)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (26196)
5
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (18578)
6
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (18074)
7
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17809)
8
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (15164)
 
 
 
 