В КГГА рассказали, сколько сейчас людей живет в Киеве

Он уточнил, что это – вернувшиеся люди и переселенцы, которые из-за войны переехали в Киев. В столице зарегистрировано около 230 тыс. переселенцев, из них более 40 тыс. детей.
"Что касается тех людей, которые зарегистрированы в Киеве как внутренне перемещенные, они автоматически становятся жителями столицы и пользуются всеми благами города. Если говорить о детях, они также посещают школы, садики. На тех же условиях, что и дети-жители Киева", – добавил замглавы КГГА.
По его информации, детских садов сейчас работает "очень мало", так как их заполненность невелика. Действуют более 400 школы, они работают в смешанном режиме. Дети учатся как онлайн, так и офлайн.
В середине марта 2022 года, по данным Поворозника, в городе насчитывалось не более 800 тыс. человек.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, до вторжения в столице было 3,8 млн человек, в марте – менее 1 млн, в июле – 2–2,5 млн, в декабре – 3,6 млн. "Город полон", – заявлял он.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.
По мнению президента Владимира Зеленского, глава Кремля Владимир Путин "все еще хочет захватить Киев".
По оценке главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на конец февраля 2023 года, никаких реальных признаков подготовки повторного наступления россиян на Киев сейчас нет.