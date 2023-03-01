В КГГА рассказали, сколько сейчас людей живет в Киеве

По данным киевских властей, в городе сейчас почти столько же людей, как до полномасштабного вторжения Фото: EPA

Он уточнил, что это – вернувшиеся люди и переселенцы, которые из-за войны переехали в Киев. В столице зарегистрировано около 230 тыс. переселенцев, из них более 40 тыс. детей.

"Что касается тех людей, которые зарегистрированы в Киеве как внутренне перемещенные, они автоматически становятся жителями столицы и пользуются всеми благами города. Если говорить о детях, они также посещают школы, садики. На тех же условиях, что и дети-жители Киева", – добавил замглавы КГГА.

По его информации, детских садов сейчас работает "очень мало", так как их заполненность невелика. Действуют более 400 школы, они работают в смешанном режиме. Дети учатся как онлайн, так и офлайн.

В середине марта 2022 года, по данным Поворозника, в городе насчитывалось не более 800 тыс. человек.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, до вторжения в столице было 3,8 млн человек, в марте – менее 1 млн, в июле – 2–2,5 млн, в декабре – 3,6 млн. "Город полон", – заявлял он.