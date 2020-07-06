В Киеве 7 июля ожидается гроза. КГГА советует выключить электроприборы и отключить телевизоры от антенн

"Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", – советует КГГА.

В горадминистрации также напомнили, что во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или большой группой.