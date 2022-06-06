В Киеве изменили интервал движения поездов метро

Интервал движения сокращен до 4–5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8–10 минут Фото: depositphotos.com

Интервал движения сокращен до 4–5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8–10 минут

Также заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

Без остановки поезда курсируют мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Закрыт пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности".

В случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.