В одной из квартир в Киеве нашли расчлененное тело женщины

О такой находке полицейским сообщил родственник владельца квартиры.

Следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы немедленно выехали по указанному адресу, рассказали полицейские.

Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями. Обстоятельства преступления и личность женщины устанавливают.

В Telegram-канале сообщества "Київ Оперативний" сказано, что жертве был 41 год.