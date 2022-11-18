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КИЕВ

В Киеве появилась мини-скульптура паляниці

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Относительно формы и узора на скульптуре советовались с этнографами
Относительно формы и узора на скульптуре советовались с этнографами
Фото: Andrii Prots / Facebook

В Киеве установили мини-скульптурку в виде паляниці – 38-й объект проекта "Шукай" экскурсовода Юлии Бевзенко. Об этом Бевзенко сообщила 16 ноября в Facebook.

"Уникальный украинский хлеб. Уникальное слово, которое не могут произнести иностранцы и наши враги. Слово-пароль, помогающий распознавать своих и чужих. Мем, который высмеивает русскую пропаганду. Древний украинский символ, которого нет ни у одного народа", – написала она. 

Маленькая паляниця с рушником появилась на Набережно-Крещатицкой, 1. Скульптор – Юрий Белявский.

https://www.facebook.com/yuliabevzenko/posts/pfbid02SCVyZ46cvhNzQ7WSNRrgFaVFdZZPuLYfNy2BnnKcbT7RdoLLRy2fyg3ZwGx3evbhl

Бевзенко подчеркнула, что, несмотря на мемы, к созданию мини-скульптурки авторы подошли серьезно: советовались с этнографами относительно самой формы паляниці, подобрали орнамент рушника, присущий именно Киевской области.

"И интересно было напомнить о значении паляниці как древнего символа, который немного потерялся. С этнографической точки зрения выбор кодового слова совсем не случаен. Гостей встречали с паляницею на рушнике. Рушник – это дорога и одновременно граница, разделяющая своих и чужих. Чужой просто так не войдет в дом. А паляница была своеобразным пропуском", – пояснила экскурсовод.

https://www.facebook.com/yuliabevzenko/posts/pfbid02T5HNZJ3pcuz9hYLZvqDquj95jtyMQwK4S4JABrmNyMzYTGPYtdk5U1yTSm61yRxyl

Контекст:

В Киеве уже установлено 38 бронзовых мини-скульптур проекта "Шукай!". У каждой есть табличка с QR-кодом, по которому можно узнать больше о символах столицы. 

Среди них – котлета по-киевски, киевский каштан, гривна и другие. Пять скульптур посвящены меценатам, которые сформировали исторический облик Киева. После полномасштабного вторжения была установлена мини-скульптура Призрака Киева

Теги: Киев, история, скульптура, паляниця
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