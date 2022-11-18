В Киеве появилась мини-скульптура паляниці

"Уникальный украинский хлеб. Уникальное слово, которое не могут произнести иностранцы и наши враги. Слово-пароль, помогающий распознавать своих и чужих. Мем, который высмеивает русскую пропаганду. Древний украинский символ, которого нет ни у одного народа", – написала она.

Маленькая паляниця с рушником появилась на Набережно-Крещатицкой, 1. Скульптор – Юрий Белявский.

Бевзенко подчеркнула, что, несмотря на мемы, к созданию мини-скульптурки авторы подошли серьезно: советовались с этнографами относительно самой формы паляниці, подобрали орнамент рушника, присущий именно Киевской области.

"И интересно было напомнить о значении паляниці как древнего символа, который немного потерялся. С этнографической точки зрения выбор кодового слова совсем не случаен. Гостей встречали с паляницею на рушнике. Рушник – это дорога и одновременно граница, разделяющая своих и чужих. Чужой просто так не войдет в дом. А паляница была своеобразным пропуском", – пояснила экскурсовод.