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В Киеве протестовали против схем Комарницкого, Тищенко и Блинова. Активисты заявили, что коррупцию покрывает Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко связан с коррупционными схемами бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и его родственника Германа Блинова, заявили активисты на митинге под Киевской городской государственной администрацией.

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Коррупционная схема уже не раз освещалась в СМИ, но коррупционеров до сих пор не уволили из КГГА, отметили пикетчики
Коррупционная схема уже не раз освещалась в СМИ, но коррупционеров до сих пор не уволили из КГГА, отметили пикетчики
Фото: ГО "Стоп Свавіллю" / Facebook

Активисты вышли 30 июля на митинг под здание КГГА с требованием пресечь коррупционные схемы бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и его, как утверждают протестующие, родственника Германа Блинова. В связях с этими людьми и покрывании их схем они обвинили мэра Киева Виталия Кличко, говорится на странице ОО "Стоп свавіллю" в Facebook.

"Сегодня "Стоп свавіллю" и другие общественные организации и активисты вышли под КГГА на митинг против коррупционных схем "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого, нардепа Николая Тищенко и мужа его сестры Германа Блинова. У нас теперь нет никаких сомнений в связи с этими людьми и мэра Киева Виталия Кличко. Который уже после всех громких скандалов, уже после обысков у Комарницкого, Тищенко, его сестры и Блинова издал распоряжение о выделении еще почти 400 млн гривен на ООО "Эко-Строй-Трейд". Это прокладка Комарницкого и Тищенко, которой в их интересах руководит Блинов", – сказано в сообщении.

Авторы заявили, что, по информации журналистов, "Эко-Строй-Трейд" в последние годы получила из бюджета города 6 млрд грн на достройку Подольского моста и еще более миллиарда гривен на строительство 1,8 км Окружной.

"Поэтому здесь возникает логичный вопрос к мэру Кличко: в доле ли он с Комарницким, Тищенко и Блиновым, если продолжает выделять деньги на их компанию и покрывать их коррупционные схемы?" – отметили активисты.

Они задали мэру также вопрос, почему он до сих пор не уволил коррумпированных руководителей департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александра Свистунова, Юрия Тация и Александра Яструбенко.

"Эти люди открыто потворствуют незаконной застройке Комарницкого. Они выдают ему все разрешительные документы, градостроительные условия и ограничения на откровенно незаконные объекты, за что получают откаты. Эта коррупционная схема уже не раз освещалась в СМИ, но коррупционеров до сих пор не уволили из КГГА. Сколько еще это будет продолжаться? Почему Кличко не гонит этих подонков из администрации? Или это еще одно подтверждение того, что он просто в доле с ними и с Комарницким?" – заявили в общественной организации.

Активисты потребовали от Кличко объяснений.

"Мы, как и все сообщество Киева, уверены: то, что Кличко продолжает отдавать миллиарды из городского бюджета на "распил" фирмам Комарницкого, Тищенко и Блинова, наводит на самого мэра подозрение в тесных связях со "смотрящими" и строительной мафией столицы. Поэтому мы требуем от мэра публично прокомментировать данную ситуацию!" – резюмировали в "Стоп свавіллю".

https://www.facebook.com/stopsvavillyu/posts/2701801080084000

Теги: Виталий Кличко, коррупция, КГГА, митинг, застройка, Виталий Комарницкий
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