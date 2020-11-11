В Киеве выставили на аукцион историческое здание. Начальная ставка 130 млн грн

Коммунальное учреждение Киевского областного совета "Фонд коммунального имущества" выставил на продажу памятник архитектуры "Дом Закса" ("Дом трестов") на Крещатике по стартовой цене 130 530 780 грн. Соответствующее объявление опубликовано в системе электронных торгов "ProZorro.Продажі".
На приватизацию предложены нежилые помещения в административном здании на улице Крещатик, 6, расположенные в подвале, а также на третьем, пятом, шестом этажах и в надстройке, общей площадью оценки 2565,40 м², сообщается в объявлении.
Начальная цена продажи лота стартует с 130 530 780 грн с НДС. Аукцион пройдет 19 ноября.
В "ProZorro.Продажі" сообщили, что здание было построено в 1911–1912 годах и является "ярким образцом" позднего модерна. На главном фасаде памятника установлена охранная доска.
"Дом Закса" ("Дом трестов") включен в перечень памятников архитектуры местного значения (охранный номер 59).