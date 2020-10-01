В Киеве задержали банду карманников. Они предлагали взятку начальнику полиции Центрального вокзала

Полиция Киева сообщила о задержании шестерых карманников, которые собирались предложить 30 тыс. грн начальнику полиции Центрального железнодорожного вокзала. Во время обысков у них нашли мобильные телефоны и наручные часы.

В Киеве задержали группу карманников при попытке подкупа начальника полиции Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в полиции Киева.

Группа состояла из четырех мужчины и двух женщин из Закарпатской области в возрасте от 24 до 30 лет. Некоторых уже задерживали за карманные кражи.

"Злоумышленники действовали по согласованной схеме: пока одни отвлекали потерпевших, другие "чистили" их карманы и сумки. Учитывая большой пассажиропоток, граждане легко теряли бдительность и становились жертвами воров", – рассказали полицейские.

Чтобы избежать задержания, они пытались предложить 30 тыс. грн руководителю отдела полиции Центрального железнодорожного вокзала Киева. Такую же сумму они должны были предоставлять ему еженедельно.

После передачи взятки правоохранители задержали всех членов группы. Во время обысков у них изъяли большое количество мобильных телефонов, наручных часов и сим-карт.

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении не менее 15 краж только за последние два месяца на территории железнодорожного комплекса", – уточнили в полиции.

Карманникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Голосеевский районный суд уже избрал четырем задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 180 до 315 тыс. грн. Двум членам группы готовятся избрать меру пресечения.