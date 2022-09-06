В Киевской области 6 сентября будут слышны взрывы – ОГА

"6 сентября с 10.00 до 16.00 на Ольшаницком месторождении гранитов в Ракитнянской поселковой территориальной общине будут проводиться взрывные работы", – сказано в сообщении.
Жителей тех районов, где будут взрывные работы, просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли более 1 тыс. убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщили в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.