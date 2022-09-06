В Киевской области 6 сентября будут слышны взрывы – ОГА

В Киевской области будут проводиться взрывные работы Фото: depositphotos.com

"6 сентября с 10.00 до 16.00 на Ольшаницком месторождении гранитов в Ракитнянской поселковой территориальной общине будут проводиться взрывные работы", – сказано в сообщении.

Жителей тех районов, где будут взрывные работы, просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.