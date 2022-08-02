Верховный суд окончательно запретил строительство в Киеве на Почтовой площади, где нашли артефакты времен Киевской Руси

До этого иск об отмене градостроительных условий и ограничений на застройку территории удовлетворили в судах первой и апелляционной инстанций. Верховный суд оставил в силе их решения.
"Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", – говорится в документе.
Иск об отмене строительства подавала экс-нардеп Наталья Новак, напомнил в Facebook представитель общественной организации "Киевляне, объединяемся" Александр Дядюк.
"Своим постановлением Верховный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций... об отмене мошеннических строительных условий и ограничений на застройку Почтовой площади, где под видом реконструкции транспортной развязки пытались построить торгово-развлекательный центр. Причем площадку под эту застройку, делали за бюджетные средства", – написал он.
В 2013 году был заключен договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади. В документах все работы числились как реконструкция транспортной развязки, а инвестор даже не оформлял право на использование земельных участков, пишет "Экономическая правда".
В 2015 году во время плановых работ на Почтовой площади археологи обнаружили уникальные артефакты – хорошо сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых, относятся к временам Киевской Руси XI–XIII века, – древнюю мостовую, небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим строительство торгового центра приостановили.
Городские активисты потребовали остановить строительство ТРЦ и предложили создать музей, включающий найденные археологические ценности. В 2018 году Киевсовет принял решение не создавать музей на Почтовой площади, а создать "публичное пространство".
5 июля Верховная Рада приняла постановление о причислении артефактов, найденных на Почтовой площади, к памятникам национального значения.