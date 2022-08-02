Верховный суд окончательно запретил строительство в Киеве на Почтовой площади, где нашли артефакты времен Киевской Руси

В 2015 году археологи обнаружили на Почтовой площади строения времен Киевской Руси Фото: kiev.segodnya.ua

До этого иск об отмене градостроительных условий и ограничений на застройку территории удовлетворили в судах первой и апелляционной инстанций. Верховный суд оставил в силе их решения.

"Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", – говорится в документе.

Иск об отмене строительства подавала экс-нардеп Наталья Новак, напомнил в Facebook представитель общественной организации "Киевляне, объединяемся" Александр Дядюк.

"Своим постановлением Верховный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций... об отмене мошеннических строительных условий и ограничений на застройку Почтовой площади, где под видом реконструкции транспортной развязки пытались построить торгово-развлекательный центр. Причем площадку под эту застройку, делали за бюджетные средства", – написал он.