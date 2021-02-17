За первый день автофиксации выездов на полосу общественного транспорта в Киеве единственная камера зафиксировала почти 400 нарушений – МВД

В МВД Украины рассказали о результатах работы нового функционала камеры автофиксации на бульваре Дружбы народов.

В Киеве за первый день автофиксации нарушений на полосе общественного транспорта оштрафовали почти 400 водителей. Об этом 16 февраля пишет МВД Украины в своем Twitter.

С 15 февраля одна из камер автоматической фиксации превышения скорости на дорогах начала следить и за полосой для общественного транспорта. За первый день она зафиксировала 385 нарушений.

Відучора камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, окрім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту.



Результати роботи нового функціоналу камери * pic.twitter.com/f3y4SL9ZiO — МВС України (@MVS_UA) February 16, 2021

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что в 2021 году в Украине дополнительно установят 220 камер автофиксации нарушений ПДД.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.