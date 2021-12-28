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12 млн грн ущерба на ремонте Kyiv Boryspil Express. Полиция сообщила о подозрении в растрате

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Участники схемы легализовали полученные деньги, купив автомобили и недвижимость, заявили в МВД
Участники схемы легализовали полученные деньги, купив автомобили и недвижимость, заявили в МВД
mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении бывшим и действующим сотрудникам структурных подразделений АО "Укрзалізниця", а также руководителю подрядной организации в растрате денег госпредприятия. Об этом сообщил сайт Министерства внутренних дел.

"С обществом по результатам торгов было заключено три договора на общую сумму более 70 млн грн. Подрядчик проводил капитальный ремонт оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса". Вместо нового оборудования использовались старые запчасти ненадлежащего качества", – отметили в релизе.

Должностные лица подписали акты выполненных работ, которые стали основанием для перевода подрядчику государственных средств.

"Вырученные избыточные средства были распределены между всеми участниками преступной схемы и легализованы путем приобретения элитного транспорта и недвижимости. В результате противоправных действий группы лиц только по доказанному факту сумма ущерба составила 12 млн грн", – подчеркнули правоохранители.

О подозрении сообщили пяти участникам схемы:
  • директору общества – по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной преступной группой), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины;
  • бывшему заместителю директора регионального филиала АО "Укрзалізниця" – по ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • двум главным инженерам структурных подразделений "Укрзалізниці" – по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;
  • бывшему инженеру-технологу локомотивного депо – по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Правоохранители провели 29 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой областей и в Киеве по местам жительства и работы фигурантов, а также у лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Контекст:

Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express был запущен в ноябре 2018 года. За три года он перевез почти 2 млн пассажиров.

Экспресс функционирует круглосуточно без выходных, за сутки он совершает 23 рейса туда и обратно.  Стоимость билета на Kyiv Boryspil Express – 80 грн.

Расстояние от Центрального железного вокзала столицы до аэропорта поезд преодолевает менее чем за 50 минут, по пути он делает две остановки.

Теги: Украина, полиция, Борисполь, Укрзалізниця, растрата, ущерб, Национальная полиция, подозрение, поезд
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