12 млн грн ущерба на ремонте Kyiv Boryspil Express. Полиция сообщила о подозрении в растрате

"С обществом по результатам торгов было заключено три договора на общую сумму более 70 млн грн. Подрядчик проводил капитальный ремонт оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса". Вместо нового оборудования использовались старые запчасти ненадлежащего качества", – отметили в релизе.
Должностные лица подписали акты выполненных работ, которые стали основанием для перевода подрядчику государственных средств.
"Вырученные избыточные средства были распределены между всеми участниками преступной схемы и легализованы путем приобретения элитного транспорта и недвижимости. В результате противоправных действий группы лиц только по доказанному факту сумма ущерба составила 12 млн грн", – подчеркнули правоохранители.О подозрении сообщили пяти участникам схемы:
Правоохранители провели 29 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой областей и в Киеве по местам жительства и работы фигурантов, а также у лиц, которые могут быть причастны к схеме.
Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express был запущен в ноябре 2018 года. За три года он перевез почти 2 млн пассажиров.
Экспресс функционирует круглосуточно без выходных, за сутки он совершает 23 рейса туда и обратно. Стоимость билета на Kyiv Boryspil Express – 80 грн.
Расстояние от Центрального железного вокзала столицы до аэропорта поезд преодолевает менее чем за 50 минут, по пути он делает две остановки.