12 млн грн ущерба на ремонте Kyiv Boryspil Express. Полиция сообщила о подозрении в растрате

"С обществом по результатам торгов было заключено три договора на общую сумму более 70 млн грн. Подрядчик проводил капитальный ремонт оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса". Вместо нового оборудования использовались старые запчасти ненадлежащего качества", – отметили в релизе.

Должностные лица подписали акты выполненных работ, которые стали основанием для перевода подрядчику государственных средств.

"Вырученные избыточные средства были распределены между всеми участниками преступной схемы и легализованы путем приобретения элитного транспорта и недвижимости. В результате противоправных действий группы лиц только по доказанному факту сумма ущерба составила 12 млн грн", – подчеркнули правоохранители.

О подозрении сообщили пяти участникам схемы:

директору общества – по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной преступной группой), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины;

бывшему заместителю директора регионального филиала АО "Укрзалізниця" – по ч. 5 ст. 191 УК Украины;

двум главным инженерам структурных подразделений "Укрзалізниці" – по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;

– по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины; бывшему инженеру-технологу локомотивного депо – по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Правоохранители провели 29 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой областей и в Киеве по местам жительства и работы фигурантов, а также у лиц, которые могут быть причастны к схеме.