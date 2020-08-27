Активистка из Днепра заявила, что охрана Зеленского сломала ей ребро, в УГО свою причастность опровергли

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Днепр произошло столкновение между правоохранителями и представителями "Движения сопротивления капитуляции", в результате которого одной из участниц протеста сломали ребро.

Активистка "Движения сопротивления капитуляции" из Днепра, которая в своем аккаунте в Facebook называет себя Рыбка Днепр, заявила, что 26 августа во время посещения Днепра президентом Украины Владимиром Зеленским правоохранители и охрана президента сломали ей ребро.

"Вчера мне сломали ребро во время попытки пообщаться с Зеленским в Днепре на мирной акции "Движения сопротивления капитуляции". К сожалению, у Зе, который имеет особую склонность к издевательствам над женщинами, не хватило мужества для извинений", – отметила активистка.

По ее словам, она хотела задать президенту такие вопросы: готов ли он заплатить отставкой за капитуляцию, которой не хочет украинский народ; действительно ли он хочет провести выборы в ОРДЛО и сделать депутатами сепаратистов, "которые резали животы за украинский флаг и рубили руки за украинский трезубец на моем родном Донбассе", а также "как ему спится" после гибели украинского воина Ярослава Журавля в зоне проведения операции Объединенных сил, который погиб от ранения, не дождавшись помощи.

Активистка отметила, что во время посещения Днепра команда Зеленского якобы трижды меняла время, маршрут и места, чтобы не встретиться с членами "Движения сопротивления капитуляции".

Еще один член движения, экс-нардеп Андрей Денисенко в своем Facebook сообщил, что пострадавшую зовут Алина Новикова, она переселенка из оккупированного Донецка. Он обнародовал выписку из больницы, где написано, что у девушки диагностировали перелом ребра.

По словам Денисенко, незначительные травмы получили еще несколько активистов.

В Управлении государственной охраны Украины отвергают свою причастность к нападению на активистов.

"Манипулятивная информация, которая не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп!" – говорится в сообщении УГО в Facebook.

Там отметили, что военнослужащие УГО "действуют в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".

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Видео: ДНІПРОГРАД Вісник небайдужих громадян / YouTube

26 августа Зеленский с рабочим визитом посетил Днепропетровскую область.