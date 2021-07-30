Авиакатастрофа в Прикарпатье: в Коломые объявлен траур

"Согласно распоряжению городского главы в Коломыйской общине объявлен траур в связи с трагическим событием, которое произошло 28 июля и привело к гибели четырех человек", – написал Станиславский.
На всей территории Коломыйской общины будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также отменены все развлекательные мероприятия.
Погибшего в крушении пилота Игоря Табанюка похоронят 31 июля в селе Королевка.
Днем 28 июля на частный жилой дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Четыре человека, находившихся в самолете, погибли. В доме были женщина и двое детей, они успели выбежать, сообщили в полиции.
В результате крушения погиб пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк – и трое пассажиров, граждан США и Великобритании, студентов иешивы (еврейского религиозного учебного заведения) в Иерусалиме.
Полиция открыла производство по факту авиакатастрофы согласно ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины и назначила ряд экспертиз.