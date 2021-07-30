Авиакатастрофа в Прикарпатье: в Коломые объявлен траур

"Согласно распоряжению городского главы в Коломыйской общине объявлен траур в связи с трагическим событием, которое произошло 28 июля и привело к гибели четырех человек", – написал Станиславский.

На всей территории Коломыйской общины будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Погибшего в крушении пилота Игоря Табанюка похоронят 31 июля в селе Королевка.