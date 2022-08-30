"Более 20 животных, к сожалению, погибли". Курский губернатор сообщил об обстреле области

По его словам, в Алексеевке зафиксировано возгорание возле вышки сотовой связи.
В Елизаветовке повреждения получили крыши и окна в шести частных домах.
В одном из сел под поражение попала ферма, губернатор утверждает, что люди не пострадали, только коровы.
"Более 20 животных, к сожалению, погибли", – написал он.
Курская область России граничит с областями Украины, куда 24 февраля открыто вторглась армия РФ. Этот регион российские оккупанты используют для логистического обеспечения своих войск на территории Украины.
В марте в областях РФ, которые граничат с Украиной, начали происходить взрывы и пожары на объектах инфраструктуры и складах боеприпасов.
16 мая Старовойт во время оперативного совещания заявил, что Украина под руководством США готовила "захват новых территорий", включая Курскую область, сообщил "Московский комсомолец".
26 мая губернатор Старовойт продлил в области "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, такое же решение действует во всех граничащих с Украиной регионах.
С началом учебного года в приграничных с Украиной школах Курской области школы будут работать дистанционно. Раньше так решили и в Белгородской области.