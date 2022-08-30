"Более 20 животных, к сожалению, погибли". Курский губернатор сообщил об обстреле области

Ни в одном из сел человеческих жертв нет Фото: Роман Старовойт / Facebook

По его словам, в Алексеевке зафиксировано возгорание возле вышки сотовой связи.

В Елизаветовке повреждения получили крыши и окна в шести частных домах.

В одном из сел под поражение попала ферма, губернатор утверждает, что люди не пострадали, только коровы.

"Более 20 животных, к сожалению, погибли", – написал он.