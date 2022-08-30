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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Более 20 животных, к сожалению, погибли". Курский губернатор сообщил об обстреле области

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Ни в одном из сел человеческих жертв нет
Ни в одном из сел человеческих жертв нет
Фото: Роман Старовойт / Facebook

В селах Алексеевка и Елизаветовка в Курской области (Россия) несколько домов и хозяйственных построек попали под обстрел. Об этом в Telegram сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, в Алексеевке зафиксировано возгорание возле вышки сотовой связи. 

В Елизаветовке повреждения получили крыши и окна в шести частных домах.

В одном из сел под поражение попала ферма, губернатор утверждает, что люди не пострадали, только коровы.

"Более 20 животных, к сожалению, погибли", – написал он.

Контекст:

Курская область России граничит с областями Украины, куда 24 февраля открыто вторглась армия РФ. Этот регион российские оккупанты используют для логистического обеспечения своих войск на территории Украины.

В марте в областях РФ, которые граничат с Украиной, начали происходить взрывы и пожары на объектах инфраструктуры и складах боеприпасов.

16 мая Старовойт во время оперативного совещания заявил, что Украина под руководством США готовила "захват новых территорий", включая Курскую область, сообщил "Московский комсомолец".

26 мая губернатор Старовойт продлил в области "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, такое же решение действует во всех граничащих с Украиной регионах.

С началом учебного года в приграничных с Украиной школах Курской области школы будут работать дистанционно. Раньше так решили и в Белгородской области.

Теги: Россия, Украина, граница, Курская область
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