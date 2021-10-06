ДТП с подростками в Харькове. Водителю сообщили о подозрении

"Трагедия произошла 4 октября в районе дома №3а на улице Большая Кольцевая. Грузовик DAF XS с полуприцепом двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Московского", – напомнили правоохранители.

По словам свидетеля, дети бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого, сообщило Общественное.

"Будет готовиться ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

В Службе автомобильных дорог Харьковской области заявили, что на месте, где произошло ДТП, нельзя установить светофор.

"Если мы поставим светофоры, у нас увеличится концентрация на этом участке, будут возникать часы пик, перебои с движением", – отметил начальник Службы автодорог Андрей Алексеев.

По его словам, на участке трассы можно обустроить наземный или подземный переход. Такие работы планируются во время реконструкции кольцевой дороги. Будет ли такая конструкция оборудована на месте, где грузовик сбил подростков, неизвестно.

"Сейчас мы на первой стадии разработки проектно-сметной документации", – уточнил Алексеев.