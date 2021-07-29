Ежемесячно зарабатывали более 3 млн грн. В Украине заблокировали канал сбыта контрабандных экстази и кокаина

Отмечается, что ежемесячная прибыль от наркобизнеса составляла более 3 млн грн.

По версии следствия, участники группы наладили транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропных ЛСД на территорию Украины. Полученный от иностранных сообщников товар они реализовывали через собственную сеть дилеров.

"В Киеве задержали организатора и двух участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков. В ходе обысков по местам пребывания в столице и Запорожской области обнаружили почти 2 тыс. таблеток экстази, примерно 0,5 кг кокаина, марки ЛСД, более 1 кг каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 2,5 млн грн", – сообщили в СБУ.

Задержанным намерены сообщить о подозрении и отправить их под стражу.