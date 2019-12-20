ГБР и СБУ пришли с обысками в фитнес-клуб "5 элемент"

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных процессах: о купле-продаже завода "Кузні на Рибальському" и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты в Администрации президента.

Сотрудники СБУ пришли в фитнес-клуб "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Об этом у себя в Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.

Бизнесмен как раз был в клубе к моменту прихода силовиков.

"Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского. Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент"... Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку", – написал Корогодский.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Радио Свобода" подтвердила информацию об обысках в спортклубе "5 элемент" и уточнила основания для проведения следственных действий.

"Действительно, обыски проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении представителей Службы безопасности Украины. Речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных процессах: о купле-продаже завода "Кузні на Рибальському" и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты. Это не только "5 элемент". Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших работников", – сказала она.

ВИДЕО

Видео: 5 канал / YouTube

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook подтвердил обыски в "5 элементе" и считает их местью власти за то, что Порошенко помог освободить под залог начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майора Дмитрия Марченко, который фигурирует в деле о закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов.

ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская Солидарность" провести. Ну, не в офисе – рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид. Это типа – а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально производит электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую. На этой неделе Петр Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Дмитрия Марченко. Империя решила нанести ответный удар. Какая империя - такой и удар", – написал Бирюков.





Силовики уже не первый раз приходят в "5 элемент". В 19 июля НАБУ также приходило с обыском в фитнес-клуб и "Богдан Моторс", которые принадлежат Порошенко.

Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.