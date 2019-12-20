Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ГБР и СБУ пришли с обысками в фитнес-клуб "5 элемент"

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных процессах: о купле-продаже завода "Кузні на Рибальському" и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты в Администрации президента.

 
|
В спортклубе "5 элемент" проводят обыски
В спортклубе "5 элемент" проводят обыски
Фото: Гарик Корогодский / Facebook

Сотрудники СБУ пришли в фитнес-клуб "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Об этом у себя в Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.

Бизнесмен как раз был в клубе к моменту прихода силовиков. 

"Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского. Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент"... Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку", – написал Корогодский.

https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/posts/10215934745066161

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Радио Свобода" подтвердила информацию об обысках в спортклубе "5 элемент" и уточнила основания для проведения следственных действий.

"Действительно, обыски проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении представителей Службы безопасности Украины. Речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных процессах: о купле-продаже завода "Кузні на Рибальському" и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты. Это не только "5 элемент". Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших работников", – сказала она. 

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook подтвердил обыски в "5 элементе" и считает их местью власти за то, что Порошенко помог освободить под залог начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майора Дмитрия Марченко, который фигурирует в деле о закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов.

ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская Солидарность" провести. Ну, не в офисе – рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид. Это типа – а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально производит электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую. На этой неделе Петр Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Дмитрия Марченко. Империя решила нанести ответный удар. Какая империя - такой и удар", – написал Бирюков.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2523391324596336


Силовики уже не первый раз приходят в "5 элемент". В 19 июля НАБУ также приходило с обыском в фитнес-клуб и "Богдан Моторс", которые принадлежат Порошенко.

Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

Теги: СБУ, Петр Порошенко, Государственное бюро расследований, обыски, Дмитрий Марченко, 5 элемент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS