ГБР завершило расследование гибели полтавского угонщика Скрипника

В ночь на 1 августа снайпер застрелил Романа Скрипника, который, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Как заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, действия сотрудников Нацполиции признаны правомерными.

Государственное бюро расследований не установило нарушений закона сотрудниками полиции при ликвидации полтавского угонщика Романа Скрипника. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил и.о. директора бюро Александр Соколов.

"Мы провели расследование, как обязывает нас закон. В ходе расследования установлено, что сотрудники полиции действовали правомерно, адекватно угрозам. Не было превышений полномочий", – сказал руководитель ГБР.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции вооруженный гранатой экс-десантник Скрипник взял в заложники сотрудника полиции; позже полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он покинул город. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе поселка Опошня Полтавской области Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В злоумышленника выстрелил снайпер, после этого сдетонировала граната.

ГБР по факту случившегося открыло производство по статьям "умышленное убийство" и "превышение полномочий".