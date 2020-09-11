ГБР завершило расследование гибели полтавского угонщика Скрипника

Государственное бюро расследований не установило нарушений закона сотрудниками полиции при ликвидации полтавского угонщика Романа Скрипника. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил и.о. директора бюро Александр Соколов.
"Мы провели расследование, как обязывает нас закон. В ходе расследования установлено, что сотрудники полиции действовали правомерно, адекватно угрозам. Не было превышений полномочий", – сказал руководитель ГБР.
В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции вооруженный гранатой экс-десантник Скрипник взял в заложники сотрудника полиции; позже полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он покинул город. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.
В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе поселка Опошня Полтавской области Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В злоумышленника выстрелил снайпер, после этого сдетонировала граната.
ГБР по факту случившегося открыло производство по статьям "умышленное убийство" и "превышение полномочий".