Полковник полиции Шиян, побывавший в заложниках у полтавского угонщика, ушел на пенсию

23 июля начальник угрозыска Полтавской области Виталий Шиян во время операции по задержанию угонщика Романа Скрипника обменял себя на рядового полицейского. Затем злоумышленник отпустил офицера. 5 августа стало известно, что Шиян уходит на пенсию по выслуге лет. Он заявил, что причина ухода со службы не связана с критикой его действий во время инцидента со Скрипником.

Начальник департамента уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковник Виталий Шиян, которого 23 июля взял в заложники вооруженный гранатой Роман Скрипник, ушел на пенсию по выслуге лет. Об этом 5 августа сообщило агентство УНИАН.

Как сказал начальник облуправления Иван Выгивский, сегодня во время совещания руководство полиции области поблагодарило Шияна за работу.

Между тем, в рядах правоохранителей звучали разговоры о некомпетентности действий полковника во время задержания и обезвреживания вооруженного мужчины, пишет агентство.

Шиян заявил корреспонденту УНИАН, что причина ухода на пенсию не связана с критикой его поступка.

"Считаю, что во время спецоперации с полтавским террористом я был прав, обменявшись с подчиненным", – отметил офицер.

Он добавил, что отдал работе в правоохранительных органах 25 лет.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции вооруженный гранатой экс-десантник Скрипник взял в заложники сотрудника полиции; позже полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он покинул город. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе поселка Опошня. Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. Злоумышленника застрелил снайпер.

В Государственном бюро расследования действия правоохранителей признали правомерными.