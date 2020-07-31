Бывший сослуживец полтавского угонщика: Он подготовлен, граната у него постоянно. Поймать будет очень тяжело

Искать беглого угонщика Романа Скрипника недалеко от места, где он отпустил заложника, не имеет смысла; как бывший десантник, Скрипник продумал маршрут отхода. Об этом в интервью "ВВС Україна" рассказал его знакомый, руководитель полтавского филиала Всеукраинского союза участников АТО "Побратимы Украины" Александр Пехов.
Они вместе служили в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, но тогда не общались. Познакомились, когда Скрипник пришел работать к Пехову в охранную фирму.
Проработал меньше недели, потому что его поймали на употреблении наркотических психотропных веществ. Наркотики оказывали на Скрипника настолько большое влияние, что он не мог держать себя в руках, вспоминает Пехов.
Вместе с тем, по его словам, злоумышленнику помогает неплохая военная подготовка.
"Он знает, как пользоваться гранатой. Как говорили люди, граната у него находилась постоянно. Ему надо было в каком-то месте остановиться и оттуда бежать. Думаю, он уже далеко от того места, поздно там проводить поиски. Потому что человек может уйти, десантники это знают, он это точно проходил. Поймать его будет очень трудно", – считает экс-сослуживец Скрипника.
В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник, Роман Скрипник, взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.
Поиски подозреваемого полиция и Нацгвардия вели в Миргородском районе Полтавской области.
30 июля замглавы МВД Украины Антон Геращенко предположил, что Скрипник может быть мертв.