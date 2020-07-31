Бывший сослуживец полтавского угонщика: Он подготовлен, граната у него постоянно. Поймать будет очень тяжело

Роман Скрипник, бравший в заложники полицейских в Полтаве, – бывший десантник, прошедший фронт. По мнению его знакомого, ветерана АТО Александра Пехова, он заранее спланировал маршрут побега, поэтому поиски уже восемь дней не дают результата.

Искать беглого угонщика Романа Скрипника недалеко от места, где он отпустил заложника, не имеет смысла; как бывший десантник, Скрипник продумал маршрут отхода. Об этом в интервью "ВВС Україна" рассказал его знакомый, руководитель полтавского филиала Всеукраинского союза участников АТО "Побратимы Украины" Александр Пехов.

Они вместе служили в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, но тогда не общались. Познакомились, когда Скрипник пришел работать к Пехову в охранную фирму.

Проработал меньше недели, потому что его поймали на употреблении наркотических психотропных веществ. Наркотики оказывали на Скрипника настолько большое влияние, что он не мог держать себя в руках, вспоминает Пехов.

Вместе с тем, по его словам, злоумышленнику помогает неплохая военная подготовка.

"Он знает, как пользоваться гранатой. Как говорили люди, граната у него находилась постоянно. Ему надо было в каком-то месте остановиться и оттуда бежать. Думаю, он уже далеко от того места, поздно там проводить поиски. Потому что человек может уйти, десантники это знают, он это точно проходил. Поймать его будет очень трудно", – считает экс-сослуживец Скрипника.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник, Роман Скрипник, взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

Поиски подозреваемого полиция и Нацгвардия вели в Миргородском районе Полтавской области.

30 июля замглавы МВД Украины Антон Геращенко предположил, что Скрипник может быть мертв.