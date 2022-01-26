Харьковчанку подозревают в контрабанде в РФ комплектующих к огнестрельному оружию – прокуратура

По данным следствия, она использовала международный сервис одного из почтовых операторов в Харькове.
"В документах на посылку подозреваемая указала недостоверные данные. Также с целью утаивания от таможенного контроля в анкетных данных отправителя указала информацию о постороннем лице", – отметили правоохранители.
Во время осмотра посылки таможенники нашли в ней 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию и другие комплектующие.
Женщине сообщили о подозрении в покушении на контрабанду частей нарезного стрелкового огнестрельного оружия (ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины).