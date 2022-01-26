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ПРОИСШЕСТВИЯ

Харьковчанку подозревают в контрабанде в РФ комплектующих к огнестрельному оружию – прокуратура

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В посылке нашли 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию
В посылке нашли 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию
Фото: gp.gov.ua

Жительница Харьковской области организовала отправку в Россию комплектующих к огнестрельному оружию. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, она использовала международный сервис одного из почтовых операторов в Харькове.

"В документах на посылку подозреваемая указала недостоверные данные. Также с целью утаивания от таможенного контроля в анкетных данных отправителя указала информацию о постороннем лице", – отметили правоохранители.

Во время осмотра посылки таможенники нашли в ней 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию и другие комплектующие.

Женщине сообщили о подозрении в покушении на контрабанду частей нарезного стрелкового огнестрельного оружия (ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины).

Теги: Россия, Украина, Харьков, оружие, прокуратура, покушение, контрабанда, правоохранители, женщины, Офис генпрокурора
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