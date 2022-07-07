Харьковские полицейские нашли украденную у владелицы старинную бандуру

Украденную бандуру сдали в ломбард, но полицейские нашли ее Фото: hk.npu.gov.ua

В конце июня в полицию обратилась 24-летняя жительница Основянского района города, сообщившая, что у нее из дома пропали ценный музыкальный инструмент и золотые украшения. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"Правонарушителем оказался 34-летний житель Харькова, очень быстро реализовавший похищенное имущество через ломбард. За старинную бандуру, которая стоит больше 100 тыс. грн, он получил 7 тыс. грн", – говорится в сообщении.

6 июля сотрудники отдела полиции вернули музыкальный инструмент владелице.

Фото: hk.npu.gov.ua

Харьковчанину, которого полиция считает виновным в краже, намерены сообщить о подозрении. Санкция статьи предполагает до восьми лет лишения свободы.