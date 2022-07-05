Во время обстрела Киева из хранилища Госспецсвязи похитили драгоценностей на 90 млн грн, есть задержанные

"Группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и похитила из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличность на общую сумму около 90 млн грн", – говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что установили и задержали трех участников преступной организации, а также "провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже".

"У фигурантов обнаружили и изъяли наличные деньги, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, кольца, подвески и другое), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники", – объяснили в бюро.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 185 (кража чужого имущества в крупных размерах, сопряженная с проникновением в помещение и совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Информацию также подтвердила в Fаcebook Киевская городская прокуратура.