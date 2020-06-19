Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Мэр Конотопа сообщил, что нашел в своем автомобиле боевые гранаты

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин заявил, что в багажнике своего автомобиля нашел пять гранат. Полиция Сумщины проверяет информацию об обнаружении боеприпасов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Семенихин считает, что это было или покушение, или провокация
Семенихин считает, что это было или покушение, или провокация
Фото: Артем Семеніхін - міський голова Конотопа / Facebook

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин вечером 18 июня в своем Facebook сообщил, что обнаружил в своем автомобиле пять боевых гранат.

Он нашел предметы, похожие на боеприпасы без запала, в багажнике своей машины.

Семенихин высказал мнение, что это могло быть либо покушение на него, либо провокация.

https://www.facebook.com/Semenikhin/videos/549584352404696/

В полиции Сумской области сообщили, что проверяют информацию.

"Происшествие случилось около 23.00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. На спецлинию полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Семенихин – ветеран АТО. В 2015–2018 годах был городским головой Конотопа. Летом 2018 года работа горсовета была парализована, в сессионном зале возникали драки. 28 августа депутаты отправили мэра в отставку. 5 июля 2019 года Сумской окружной административный суд восстановил Семенихина в должности.

В ночь на 27 июня 2019 года на Семенихина напали неизвестные. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Семенихин баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №160 в Сумской области как самовыдвиженец.

Теги: автомобили, полиция, Сумская область, провокации, покушение, боеприпасы, граната, Конотоп, Артем Семенихин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS