Мэр Конотопа сообщил, что нашел в своем автомобиле боевые гранаты

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин заявил, что в багажнике своего автомобиля нашел пять гранат. Полиция Сумщины проверяет информацию об обнаружении боеприпасов.

Семенихин считает, что это было или покушение, или провокация Фото: Артем Семеніхін - міський голова Конотопа / Facebook

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин вечером 18 июня в своем Facebook сообщил, что обнаружил в своем автомобиле пять боевых гранат.

Он нашел предметы, похожие на боеприпасы без запала, в багажнике своей машины.

Семенихин высказал мнение, что это могло быть либо покушение на него, либо провокация.

В полиции Сумской области сообщили, что проверяют информацию.

"Происшествие случилось около 23.00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. На спецлинию полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Семенихин – ветеран АТО. В 2015–2018 годах был городским головой Конотопа. Летом 2018 года работа горсовета была парализована, в сессионном зале возникали драки. 28 августа депутаты отправили мэра в отставку. 5 июля 2019 года Сумской окружной административный суд восстановил Семенихина в должности.

В ночь на 27 июня 2019 года на Семенихина напали неизвестные. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Семенихин баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №160 в Сумской области как самовыдвиженец.