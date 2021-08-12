Мужчине, застрелившему собаку на глазах у детей, грозит до восьми лет лишения свободы – прокуратура

"Досудебным расследованием установлено, что в конце мая 2021 года 39-летний мужчина, проезжая на автомобиле в Немышлянская районе, увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным. Он достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних", – проинформировали в пресс-службе со ссылкой на главу окружной прокуратуры Сергея Сотрика.

Мужчине сообщили о подозрении по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.