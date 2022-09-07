На выставке трофейной техники в Черновцах, вероятно, нашли снаряд, который мог сдетонировать – СМИ

По данным издания, выставка уничтоженного российского оружия на Соборной площади города продлится до 11 сентября. Сожженную технику в Черновцы привезли по просьбе мэра города Романа Кличука, утверждают журналисты. Среди трофеев: танк, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер и зенитный ракетный комплекс "Бук".
Позднее Общественное сообщило, что с Соборной площади в Черновцах убрали одну из уничтоженных российских боевых машин, привезенных на выставку. В полиции проводят дополнительную проверку техники, сообщила журналистам представительница Нацполиции области Каролина Марышева.
На площади работала взрывотехническая служба полиции, сообщает корреспондент Общественного с места событий. Демонтировали самоходную артиллерийскую установку. О причинах проверки в пресс-службе Нацполиции не рассказали.
Особое внимание обеспечению безопасности повсеместно проходящих в Украине выставок трофейной техники и боеприпасов начали уделять после взрыва на выставке боеприпасов в историческом центре Чернигова, который произошел 3 сентября утром. Пострадали 15 человек, в том числе дети.
В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября назвал "абсолютно недопустимой" ситуацию в Чернигове, где в результате взрыва пострадали дети.