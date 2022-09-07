На выставке трофейной техники в Черновцах, вероятно, нашли снаряд, который мог сдетонировать – СМИ

Технику оккупантов, в которой, предположительно, нашли потенциально опасный боеприпас, убрали с выставки в Черновцах Фото: promin.cv.ua

По данным издания, выставка уничтоженного российского оружия на Соборной площади города продлится до 11 сентября. Сожженную технику в Черновцы привезли по просьбе мэра города Романа Кличука, утверждают журналисты. Среди трофеев: танк, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер и зенитный ракетный комплекс "Бук".

Позднее Общественное сообщило, что с Соборной площади в Черновцах убрали одну из уничтоженных российских боевых машин, привезенных на выставку. В полиции проводят дополнительную проверку техники, сообщила журналистам представительница Нацполиции области Каролина Марышева.

На площади работала взрывотехническая служба полиции, сообщает корреспондент Общественного с места событий. Демонтировали самоходную артиллерийскую установку. О причинах проверки в пресс-службе Нацполиции не рассказали.