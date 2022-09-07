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На выставке трофейной техники в Черновцах, вероятно, нашли снаряд, который мог сдетонировать – СМИ

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Технику оккупантов, в которой, предположительно, нашли потенциально опасный боеприпас, убрали с выставки в Черновцах
Технику оккупантов, в которой, предположительно, нашли потенциально опасный боеприпас, убрали с выставки в Черновцах
Фото: promin.cv.ua

В Черновцах на Соборной площади на выставке трофейной техники, вероятно, нашли боеприпас, который представлял опасность и мог сдетонировать, сообщает 6 сентября местное издание "Чернівецький промінь".

По данным издания, выставка уничтоженного российского оружия на Соборной площади города продлится до 11 сентября. Сожженную технику в Черновцы привезли по просьбе мэра города Романа Кличука, утверждают журналисты. Среди трофеев: танк, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер и зенитный ракетный комплекс "Бук".

Позднее Общественное сообщило, что с Соборной площади в Черновцах убрали одну из уничтоженных российских боевых машин, привезенных на выставку. В полиции проводят дополнительную проверку техники, сообщила журналистам представительница Нацполиции области Каролина Марышева.

На площади работала взрывотехническая служба полиции, сообщает корреспондент Общественного с места событий. Демонтировали самоходную артиллерийскую установку. О причинах проверки в пресс-службе Нацполиции не рассказали.

Контекст:

Особое внимание обеспечению безопасности повсеместно проходящих в Украине выставок трофейной техники и боеприпасов начали уделять после взрыва на выставке боеприпасов в историческом центре Чернигова, который произошел 3 сентября утром. Пострадали 15 человек, в том числе дети.

В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября назвал "абсолютно недопустимой" ситуацию в Чернигове, где в результате взрыва пострадали дети.

Теги: Россия, Украина, Чернигов, Черновцы, выставка, военная техника, горсовет, бронетранспортер, боеприпасы, артиллерия, журналисты, скандал, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Нацполиция, проверки
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