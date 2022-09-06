Суд в Чернигове арестовал военных, причастных к взрыву на выставке боеприпасов

"Военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тыс. грн для каждого", – подчеркивают в бюро.

Военным сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Контекст:

Взрыв на выставке боеприпасов в историческом центре Чернигова произошел 3 сентября утром. Пострадали 15 человек, в том числе дети.

В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября назвал "абсолютно недопустимой" ситуацию в Чернигове, где в результате взрыва пострадали дети. В видеообращении 4 сентября глава государства проинформировал о задержании двоих подозреваемых.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины и сообщило о подозрении двум военнослужащим. Один из них во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, второй – его командир, отдавший приказ привезти оружие на выставку для демонстрации.