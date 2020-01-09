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Неизвестные ранили сотрудницу Бориспольского горсовета стрелой из арбалета

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины в связи с ранением женщины из арбалета в Борисполе Киевской области.

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Женщину госпитализировали с ранением запястья левой руки, в нее выпустили стрелу
Женщину госпитализировали с ранением запястья левой руки, в нее выпустили стрелу
Фото: kv.npu.gov.ua

Неизвестные ранили стрелой из арбалета 59-летнюю жительницу Борисполя Киевской области, сообщает 9 января пресс-служба областной полиции.

"Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником. Полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.

Женщину госпитализировали с ранением запястья левой руки.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок сообщил в Facebook, что пострадавшая – сотрудница управления образования Борисполя Нина Ковадло. По его словам, стрела "пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2432182596994178&id=100006073843287

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, полиция, Борисполь, Киевская область, горсовет, пострадавшие, уголовное производство, ранение
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