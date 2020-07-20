ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Перестрелка в Княжичах. Суд обязал начать рассмотрение дела

Коллегия судей начнет процесс по делу о стрельбе в Княжичах, в которой погибли пятеро полицейских, 28 июля.

4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими
4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими
Фото: depositphotos.com

Киевский апелляционный суд обязал Броварской городской районный суд Киевской области начать рассмотрение дела о перестрелке полицейских в Княжичах. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на материалы суда.

Броварской суд в феврале отказался начать рассмотрение дела против пяти сотрудников полиции, обвиняемых в причастности к этой перестрелке. Суд указал, что в обвинительном акте нет конкретики и не указана мотивация действий подсудимых.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.

В июне Апелляционный суд поддержал позицию прокуроров, отменил постановление Броварского суда и обязал его начать рассмотрение дела. Коллегия судей начнет процесс 28 июля.

Обвиняемыми в преступлении являются бывший начальник уголовного розыска полиции Киева Леонид Курята, а также полицейские Андрей Курта, Игорь Иващенко, Роман Мариновский и Александр Мелихов.

4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими. Погибло пятеро правоохранителей: двое сотрудников полиции охраны, двое оперативников и один сотрудник спецназа КОРД.

По данным члена коллегии Министерства внутренних дел Украины, нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко, оперативные сотрудники Национальной полиции выслеживали воров-домушников в Княжичах. По соседству в доме "случайно" сработала сигнализация, сообщил он. По вызову приехала полиция охраны и задержала тех, кто находился в засаде. В события вмешались сотрудники спецподразделения КОРД, которые открыли стрельбу.

Четверо из пяти погибших правоохранителей были расстреляны в машине, на которой прибыли сотрудники полиции охраны, хотя она была маркирована, заявили в областном управлении Нацполиции.

Тогдашний и.о. главы Нацполиции Вадим Троян утверждал, что в Княжичах проходила спецоперация по разоблачению опасной группировки, причастной к разбоям и грабежам, в которую входили лица, "имеющие отношение к правоохранительным органам".

В августе 2017 года по делу о перестрелке в Княжичах Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции, в декабре – еще двум экс-руководителям подразделений киевской полиции.

13 января 2017 года в Нацполиции заявили о завершении служебного расследования инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены восемь человек.

10 апреля 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти правоохранителей.

Теги: стрельба, полицейский, перестрелка в Княжичах, Нацполиция, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с занимаемой должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с занимаемой должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS