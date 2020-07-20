Перестрелка в Княжичах. Суд обязал начать рассмотрение дела

Коллегия судей начнет процесс по делу о стрельбе в Княжичах, в которой погибли пятеро полицейских, 28 июля.

4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими Фото: depositphotos.com

Киевский апелляционный суд обязал Броварской городской районный суд Киевской области начать рассмотрение дела о перестрелке полицейских в Княжичах. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на материалы суда.

Броварской суд в феврале отказался начать рассмотрение дела против пяти сотрудников полиции, обвиняемых в причастности к этой перестрелке. Суд указал, что в обвинительном акте нет конкретики и не указана мотивация действий подсудимых.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.

В июне Апелляционный суд поддержал позицию прокуроров, отменил постановление Броварского суда и обязал его начать рассмотрение дела. Коллегия судей начнет процесс 28 июля.

Обвиняемыми в преступлении являются бывший начальник уголовного розыска полиции Киева Леонид Курята, а также полицейские Андрей Курта, Игорь Иващенко, Роман Мариновский и Александр Мелихов.

4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими. Погибло пятеро правоохранителей: двое сотрудников полиции охраны, двое оперативников и один сотрудник спецназа КОРД.

По данным члена коллегии Министерства внутренних дел Украины, нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко, оперативные сотрудники Национальной полиции выслеживали воров-домушников в Княжичах. По соседству в доме "случайно" сработала сигнализация, сообщил он. По вызову приехала полиция охраны и задержала тех, кто находился в засаде. В события вмешались сотрудники спецподразделения КОРД, которые открыли стрельбу.

Четверо из пяти погибших правоохранителей были расстреляны в машине, на которой прибыли сотрудники полиции охраны, хотя она была маркирована, заявили в областном управлении Нацполиции.

Тогдашний и.о. главы Нацполиции Вадим Троян утверждал, что в Княжичах проходила спецоперация по разоблачению опасной группировки, причастной к разбоям и грабежам, в которую входили лица, "имеющие отношение к правоохранительным органам".

В августе 2017 года по делу о перестрелке в Княжичах Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции, в декабре – еще двум экс-руководителям подразделений киевской полиции.

13 января 2017 года в Нацполиции заявили о завершении служебного расследования инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены восемь человек.

10 апреля 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти правоохранителей.