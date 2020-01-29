Покушение на украинского разведчика весной 2019 года в Киеве совершили два гражданина РФ под руководством российских спецслужб – Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование покушения на украинского разведчика в Киеве в апреле 2019 года. Сейчас подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела.

Машину разведчика взорвали в ночь на 4 апреля 2019 года Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Прокуроры департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении двух граждан РФ, которых подозревают в попытке подорвать автомобиль сотрудника украинской разведки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полиция Киева утром 4 апреля 2019 года сообщила, что в Голосеевском районе столицы произошел взрыв, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Бутусов написал, что автомобиль принадлежит офицеру украинской разведки, а самодельную мину на автостоянке пытался заложить гражданин одной из стран Средней Азии. Сам диверсант выжил.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что взрыв машины в Киеве был попыткой убийства сотрудника украинских спецслужб.

Офицер, на которого было совершено неудавшееся покушение, служил в свое время вместе с Максимом Шаповалом – командиром спецназа ГУР МО, которого подорвали в Киеве в 2017 году.

СБУ выдвинула подозрение лицу, которое, предположительно, является соучастником диверсанта. По месту проживания подозреваемого 5 апреля прошел обыск. Изъяты денежные средства – почти 1,5 млн грн, $24,3 тыс., €4,8 тыс. и 9,7 тыс. туркменских манат. Суд наложил на эти деньги арест.

По данным следствия, информацию о передвижении автомобиля Chevrolet, который принадлежал офицеру украинских спецслужб Б., диверсантам передал сотрудник налоговой полиции.

Следствие установило, что преступление организовали сотрудники спецслужб РФ, а его непосредственными исполнителями были граждане России из числа бывших работников правоохранительных органов. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызстана.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

В данный момент подозреваемые и их адвокаты знакомятся с делом. После этого обвинительный акт будет передан в суд.

В случае признания вины гражданам РФ грозит 15 лет лишения свободы.