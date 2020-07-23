Полицейские искали взрывчатку в отделении "ПриватБанка" на Крещатике

В центре Киева 23 июля правоохранители проверяли наличие взрывчатки в отделении "ПриватБанка" в центре Киева по адресу Крещатик, 46. об этом агентству УНН сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Выехали все профильные службы. Сейчас проверяют", – сообщили в полиции.

Позже "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Киева, что взрывчатку в указанном отделении "ПриватБанка" не нашли. Отделение банка окружили стоп-лентой, рядом находились экипажи патрульной полиции и взрывотехники.

"Провели проверку, никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", – отметил представитель пресс-службы на условиях анонимности.