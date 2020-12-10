Полиция Тернопольской области назвала вероятную причину смертельного крушения самолета

Полиция Тернопольской области предполагает, что самолет Ан-2 разбился возле села Золотая Слобода из-за ошибки пилота при посадке.

По факту крушения одномоторного самолета Ан-2 возле села Золотая Слобода в Тернопольской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Об этом 10 декабря проинформировала полиция региона.

Самолет потерпел крушение в поле 9 декабря. Биплан нашли с разбитой кабиной и оторванным мотором, рядом находилось тело погибшего пилота.

По данным полиции, пилотом был житель Николаевской области 1980 года рождения.

"Имел ли документы на право пилотирования, в том числе разрешение на управление пассажирским самолетом, кому принадлежит данное воздушное транспортное средство, а также причины падения – все это выясняют следователи... По предварительной информации, пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал на неровности и глубокий ров. Вероятно, он при снижении зацепил крылом землю и как результат – самолет начало бросать о землю", – говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции рассказали, что в ходе следствия будет установлено, как и почему тело погибшего оказалось в 10 метрах от разбитого самолета – вылетело ли оно в результате удара или его "вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину".