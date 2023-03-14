ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Чиновник Минобороны Украины попался на взятке в $9 тыс. за снятие с воинского учета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения
Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Во время получения взятки в размере $9 тыс. задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины. Об этом 14 марта пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в Facebook.

По версии следствия, 60-летний полковник за вознаграждение должен был оформить мужчине призывного возраста документы о снятии с воинского учета для того, чтобы он не подлежал призыву по мобилизации и имел возможность беспрепятственно выехать за границу в период действия военного положения.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/587303110103349

Чиновника задержали совместно со Службой безопасности Украины во время передачи документов и получения денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Передача средств происходила в два этапа. Сначала подозреваемому передали $3 тыc., а при получении второй части в сумме $6 тыс. его задержали", – рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков, сообщили в ГБР. По месту жительства подозреваемого изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте, сказано в сообщении бюро.

ледствием устанавливается происхождение изъятого оружия, поскольку на него отсутствуют разрешительные документы, и проверяется причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе среди военкомов", – сказала Максимец.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в бюро.

Чиновник подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет, сообщили в ГБР.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Теги: Украина, прокуратура, военные, обыск, мобилизация, расследование, Минобороны, взятка, Государственное бюро расследований, подозрение, Надежда Максимец, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
Галина ГРИШИНА
36-летняя Лохан сообщила о беременности
36-летняя Лохан сообщила о беременности
Галина ГРИШИНА
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
Галина ГРИШИНА
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Галина ГРИШИНА
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
Галина ГРИШИНА
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
Галина ГРИШИНА
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
Галина ГРИШИНА
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео
  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
Галина ГРИШИНА
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (68096)
2
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (42129)
3
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (31644)
4
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (25737)
5
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (18737)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (18594)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (16255)
8
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (13365)
 
 
 
 