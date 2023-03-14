Чиновник Минобороны Украины попался на взятке в $9 тыс. за снятие с воинского учета

Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

По версии следствия, 60-летний полковник за вознаграждение должен был оформить мужчине призывного возраста документы о снятии с воинского учета для того, чтобы он не подлежал призыву по мобилизации и имел возможность беспрепятственно выехать за границу в период действия военного положения.

Чиновника задержали совместно со Службой безопасности Украины во время передачи документов и получения денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Передача средств происходила в два этапа. Сначала подозреваемому передали $3 тыc., а при получении второй части в сумме $6 тыс. его задержали", – рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков, сообщили в ГБР. По месту жительства подозреваемого изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте, сказано в сообщении бюро.

"Следствием устанавливается происхождение изъятого оружия, поскольку на него отсутствуют разрешительные документы, и проверяется причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе среди военкомов", – сказала Максимец.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в бюро.

Чиновник подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет, сообщили в ГБР.

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