Чиновник Минобороны Украины попался на взятке в $9 тыс. за снятие с воинского учета

По версии следствия, 60-летний полковник за вознаграждение должен был оформить мужчине призывного возраста документы о снятии с воинского учета для того, чтобы он не подлежал призыву по мобилизации и имел возможность беспрепятственно выехать за границу в период действия военного положения.
Чиновника задержали совместно со Службой безопасности Украины во время передачи документов и получения денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
"Передача средств происходила в два этапа. Сначала подозреваемому передали $3 тыc., а при получении второй части в сумме $6 тыс. его задержали", – рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".
В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков, сообщили в ГБР. По месту жительства подозреваемого изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте, сказано в сообщении бюро.
"Следствием устанавливается происхождение изъятого оружия, поскольку на него отсутствуют разрешительные документы, и проверяется причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе среди военкомов", – сказала Максимец.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в бюро.
Чиновник подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет, сообщили в ГБР.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.