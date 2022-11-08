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Прокуратура направила в суд акт по делу о взрыве в киевской многоэтажке в 2020 году. Подозреваемые – пять сотрудников "Киевгаза"

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В результате взрыва погибли пять человек
В результате взрыва погибли пять человек
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook (архив)

Киевская городская прокуратура направила в Дарницкий районный суд столицы обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц АО "Киевгаз" по делу о взрыве в 10-этажном доме в жилом массиве Позняки в июне 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, вызвавший обвал конструкций 10-этажного жилого дома и приведший к гибели пяти человек и травмам трех, произошел из-за несоблюдения технологии поверки газовых счетчиков в доме.

"За несколько недель до взрыва сотрудники "Киевгаза" снимали газовые счетчики в квартирах в этом доме и устанавливали вместо них технологические перемычки (байпасы). Эти действия привели к утечке газа, что и стало причиной взрыва", – говорится в сообщении.

Служащим инкриминировано нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Обвинение предъявили первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", директору одного из филиалов, двум главным инженерам и начальнику службы охраны труда.

казанные лица непосредственно участвовали в разработке и согласовании инструкции, на основании которой была произведена замена газовых счетчиков на байпас", – пояснили в прокуратуре.

Ущерб в уголовном производстве составляет более 53 млн грн.

Досудебное расследование в производстве было завершено еще в августе 2021 года. Но после этого, как заявили в прокуратуре, подозреваемые и их защитники затягивали процесс ознакомления с материалами уголовного производства, препятствуя направлению обвинительного акта в суд. По ходатайству прокурора суд ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами производства.

Контекст:

Взрыв в шестом подъезде десятиэтажного дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня 2020 года. Были разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждены.

Спасатели нашли под завалами тела пяти погибших, двух мужчин и трех женщин.

Экспертиза показала, что в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. Незадолго до происшествия в доме меняли газовые счетчики. Дом киевские власти решили демонтировать полностью.

В августе 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали от взрыва, получили новые квартиры. Год спустя издание "Сегодня" писало, что часть жильцов получили документы на право собственности, но не имеют доступа в новые квартиры.

Теги: Киев, взрыв, газ, прокуратура, Дарница, обвинение, Киевгаз, взрыв в Киеве, обвинительный акт, суд, взрыв в доме в Киеве
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