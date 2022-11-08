Прокуратура направила в суд акт по делу о взрыве в киевской многоэтажке в 2020 году. Подозреваемые – пять сотрудников "Киевгаза"

В результате взрыва погибли пять человек Фото: Київська міська прокуратура / Facebook (архив)

Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, вызвавший обвал конструкций 10-этажного жилого дома и приведший к гибели пяти человек и травмам трех, произошел из-за несоблюдения технологии поверки газовых счетчиков в доме.

"За несколько недель до взрыва сотрудники "Киевгаза" снимали газовые счетчики в квартирах в этом доме и устанавливали вместо них технологические перемычки (байпасы). Эти действия привели к утечке газа, что и стало причиной взрыва", – говорится в сообщении.

Служащим инкриминировано нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Обвинение предъявили первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", директору одного из филиалов, двум главным инженерам и начальнику службы охраны труда.

"Указанные лица непосредственно участвовали в разработке и согласовании инструкции, на основании которой была произведена замена газовых счетчиков на байпас", – пояснили в прокуратуре.

Ущерб в уголовном производстве составляет более 53 млн грн.

Досудебное расследование в производстве было завершено еще в августе 2021 года. Но после этого, как заявили в прокуратуре, подозреваемые и их защитники затягивали процесс ознакомления с материалами уголовного производства, препятствуя направлению обвинительного акта в суд. По ходатайству прокурора суд ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами производства.