Пятеро нелегальных искателей янтаря получили огнестрельные ранения во время стычки с СБУ в Ровенской области

Сотрудники СБУ заподозрили нескольких гражданских в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели оказали сопротивление, начали драку с применением ножей, топоров и бензопил. Сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате инцидента пятеро гражданских попали в больницу с огнестрельными ранениями. У четверых повреждены ноги, у одного – рана предплечья. Пока их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения – ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти работником правоохранительного органа с применением оружия).

Управление СБУ в Ровенской области сообщило в Facebook, что в результате стычки также пострадали трое сотрудников спецслужбы.

СБУ установила местных жителей, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Их действия квалифицировали по ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря) и ст. 441 (экоцид или массовое уничтожение растительного или животного мира) Уголовного Кодекса.

Национальная полиция зарегистрировала уголовные производства по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).