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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пятеро нелегальных искателей янтаря получили огнестрельные ранения во время стычки с СБУ в Ровенской области

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В Ровенской, Волынской и Житомирской областях регулярно фиксируют незаконную добычу янтаря
В Ровенской, Волынской и Житомирской областях регулярно фиксируют незаконную добычу янтаря
Фото: depositphotos.com

На янтарных месторождениях возле села Ельное в Ровенской области 10 февраля произошла стычка нелегальных копателей с работниками СБУ. Об этом сообщило Госбюро расследований.

Сотрудники СБУ заподозрили нескольких гражданских в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели оказали сопротивление, начали драку с применением ножей, топоров и бензопил. Сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате инцидента пятеро гражданских попали в больницу с огнестрельными ранениями. У четверых повреждены ноги, у одного – рана предплечья. Пока их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения – ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти работником правоохранительного органа с применением оружия).

Управление СБУ в Ровенской области сообщило в Facebook, что в результате стычки также пострадали трое сотрудников спецслужбы.

СБУ установила местных жителей, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Их действия квалифицировали по ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря) и ст. 441 (экоцид или массовое уничтожение растительного или животного мира) Уголовного Кодекса.

Национальная полиция зарегистрировала уголовные производства по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

https://www.facebook.com/ssu.rivne/posts/313066460855773

Контекст:

Незаконную добычу янтаря регулярно фиксируют в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Ровенская область, стрельба, раненые, янтарь
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