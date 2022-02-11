Пятеро нелегальных искателей янтаря получили огнестрельные ранения во время стычки с СБУ в Ровенской области

Сотрудники СБУ заподозрили нескольких гражданских в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели оказали сопротивление, начали драку с применением ножей, топоров и бензопил. Сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.
В результате инцидента пятеро гражданских попали в больницу с огнестрельными ранениями. У четверых повреждены ноги, у одного – рана предплечья. Пока их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.
Предварительная квалификация правонарушения – ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти работником правоохранительного органа с применением оружия).
Управление СБУ в Ровенской области сообщило в Facebook, что в результате стычки также пострадали трое сотрудников спецслужбы.
СБУ установила местных жителей, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Их действия квалифицировали по ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря) и ст. 441 (экоцид или массовое уничтожение растительного или животного мира) Уголовного Кодекса.
Национальная полиция зарегистрировала уголовные производства по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Незаконную добычу янтаря регулярно фиксируют в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.
В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.
2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.