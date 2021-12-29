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В Ровенской области нашли самый большой в Украине камень янтаря весом пять килограммов

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Найденный янтарь входит в десятку самых больших янтарных камней мира
Найденный янтарь входит в десятку самых больших янтарных камней мира
Фото: Віталій Коваль / Facebook

В Ровенской области на месторождении Владимирец-Восточный нашли самый большой в Украине камень янтаря весом более пяти килограммов. Об этом 29 декабря в Facebook сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Он весит более пяти килограммов и входит в десятку самых крупных янтарных камней мира. На сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра – более девяти килограммов, он находится в Музее естествознания в Берлине", – говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что до сих пор в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1930 и 1040 граммов.

Сообщается, что драгоценный камень добыла компания "Солнечное ремесло". Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины.

Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях, подчеркнул Коваль.

Контекст:

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

Компания "Солнечное ремесло" начала легальную добычу янтаря в мае этого года, после принятия распоряжения Кабмина, инициированного Ровенской ОГА, сообщил Коваль. На сегодняшний день в области уже 55 реализованных на аукционах "янтарных" участков, поступления в госбюджет составили более 166 млн грн.

Теги: янтарь, облгосадминистрация, Виталий Коваль
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