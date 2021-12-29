В Ровенской области нашли самый большой в Украине камень янтаря весом пять килограммов

"Он весит более пяти килограммов и входит в десятку самых крупных янтарных камней мира. На сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра – более девяти килограммов, он находится в Музее естествознания в Берлине", – говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что до сих пор в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1930 и 1040 граммов.

Сообщается, что драгоценный камень добыла компания "Солнечное ремесло". Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины.

Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях, подчеркнул Коваль.